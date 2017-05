17-åring slipper fengsel etter omfattende eldrebedrageri

I løpet av fjoråret klarte 17-åringen å lure til seg minibankkort og koder fra eldre kvinner i Kongsvinger, Asker, Drammen, Fredrikstad og Oslo ved å utgi seg for å være fra selskapet Get og si at kortet skulle brukes til å betale for deres tjenester.

Kortene ble brukt til en rekke uttak i minibanker. Totalt omfatter tyveriene og bedrageriene 333.642 kroner.

17-åringen avga en uforbeholden tilståelse da han møtte i retten.

Oslo tingrett mener det er skjerpende at tyveriene og bedrageriene er begått systematisk mot flere mennesker over lengre tid og mot eldre mennesker.

Gutten er i Oslo tingrett dømt til ungdomsstraff med en gjennomføringstid på tolv måneder, samt til å betale 167.000 kroner i erstatning til elleve eldre kvinner.

Ungdomsstraff ble innført i 2014 som et alternativ til fengsel for ungdom mellom 15 og 18 år. Ungdommen skal blant annet delta på møter med berørte parter, politi, barnevern og andre instanser og tilbys kriminalitetsforebyggende tiltak.

