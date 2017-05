To briter i helikopterstyrten i Bergen

Haukeland universitetssjukehus melder at en av de tre mennene er alvorlig skadd. To menn på 53 og 62 år er lettere skadd. Ifølge NRK er to av mennene fra Storbritannia, mens den tredje mannens nasjonalitet er ukjent.

– Det var kun tre personer i helikopteret da det falt i sjøen fra yachten Bacarella klokken 21.24 onsdag. Piloten og to andre, sa vakthavende redningsleder Jan R. Lillebø ved Hovedredningssentralen Sør-Norge onsdag kveld.

Vitner

Ifølge NRK var Redningsselskapets båt Bjarne Kyrkjebø på stedet etter bare to-tre minutter, fordi de allerede var i området på en annen jobb.

– Redningsselskapet sin båt ble vitner til hendelsen. De kappet fortøyningene sine og gikk rett ut til havaristen. De skal ha en stor del av æren for at vi har hånd om tre personer i dette helikopter, sa politiets innsatsleder Frank Listøl på stedet. Han legger til at den raske utrykningen kan ha betydd forskjell på liv og død.

Fløy fra Shetland

Lillebø forteller at helikopteret hadde fløyet fra Shetland tidligere onsdag før det fylte drivstoff på Flesland og senere fløy ut til yachten i Sandviken.

Bergensavisen omtalte den 60 meter lange yachten 1. mai i år. Da sa en i mannskapet at det var hemmelig hvem som eide luksusbåten som er registrert i skatteparadiset Cayman Islands. Han opplyste videre at eierne pleier å fly til båten for å være der noen dager av gangen.

Ifølge nettstedet boatinternational.com ble båten solgt på en auksjon i 2014 for over 30 millioner dollar. Det tilsvarer i overkant av 250 millioner kroner med dagens valutakurs.

Fortsetter avhør

– Da helikopteret skulle dra igjen, så det ut som om det fanget seg i noe, snurret rundt, og styrtet i sjøen, sa Damien Magrou, som ble vitne til hendelsen.

Meldingen om ulykken kom like før 21.30 onsdag kveld. Politiet har startet med innledende avhør av vitner, men sier det er for tidlig å si noe om hendelsesforløpet. Avhør skulle bli gjennomført i løpet av natten og fortsette torsdag. Havarikommisjonen ble rutinemessig varslet.

Helikoptervraket ble sikret og vil transporteres til egnet lagringsplass for videre undersøkelser torsdag, ifølge politiet.

– Videre vil det bli sikret mulige elektroniske spor som vil kunne være med på å belyse hendelsesforløpet, sa operasjonsleder Bjarte Rebnord hos politiet i Bergen.

– Rotoren føk i fillebiter

En person som var vitne til hendelsen forteller til NRK at han sto på terrassen da han så helikopteret komme inn for landing.

– Da det nærmet seg båten traff rotoren øverste dekk. Rotoren føk i fillebiter, og helikopteret snudde seg på høykant. Det landet på ryggen i sjøen.

Leif Hansen var også vitne til ulykken.

– Det var nesten som det ble skutt ut med et smell. Politi og en rekke andre båter kom lynraskt til stedet, seier han.