Tilstanden kritisk for en mann etter helikopterstyrten i Bergen

Haukeland universitetssjukehus meldte onsdag at én av de tre mennene var alvorlig skadd, mens to menn på 53 og 62 år var lettere skadd. Torsdag formiddag er tilstanden til den alvorlig skadde mannen kritisk.

To av mennene er fra Storbritannia, mens den tredje mannens nasjonalitet er ukjent, meldte NRK onsdag. Det er ventet at politiet vil komme med mer informasjon rundt de involverte senere torsdag.

– Det var kun tre personer i helikopteret da det falt i sjøen fra yachten Bacarella klokken 21.24 onsdag, piloten og to andre, sa vakthavende redningsleder Jan R. Lillebø ved Hovedredningssentralen Sør-Norge onsdag kveld.

Redningsselskapets båt Bjarne Kyrkjebø var på stedet etter bare to-tre minutter, ifølge NRK.

– Redningsselskapets båt ble vitner til hendelsen. De kappet fortøyningene sine og gikk rett ut til havaristen. De skal ha en stor del av æren for at vi har hånd om tre personer, sa politiets innsatsleder på stedet onsdag. Han la til at den raske utrykningen kan ha betydd forskjell på liv og død.

Tre havariinspektører fra Havarikommisjonen for transport har reist til Bergen for å starte undersøkelsen av ulykken. Siden helikopteret er registrert i Storbritannia og personer om bord hadde britisk statsborgerskap, vil også den britiske havarikommisjonen sende personell for å bistå ved undersøkelsen, melder Havarikommisjonen.

