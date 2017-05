Regjeringen med 120 millioner til asylbarna

Dagbladet skriver at Innvandrings- og integreringsminister Per Sandberg (Frp) og barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp) vil bruke millionene på sju konkrete tiltak for å «bedre situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere» med en gang.

– Det har over tid vært en alvorlig situasjon for mange barn i asylmottak. Dette har regjeringen tatt på største alvor, sier Sandberg til avisen.

Tiltakene innebærer flere psykologer, mindre flytting mellom mottak, midler til å redusere traumerelaterte psykiske plager og tettere psykisk oppfølging.

– Regjeringens hovedmål er å føre en politikk som fører til at færre barn sendes ut på en farefull reise til Norge. Samtidig er det viktig at barn som kommer til landet uten omsorgspersoner får et forsvarlig og tilstrekkelig tilbud, sier Horne.

Siden 2015 har antall enslige mindreårige asylsøkere avtatt betydelig. I 2016 kom det 320 enslige mindreårige asylsøkere til Norge. Ved utgangen av mars i år har det kun kommet 60.

