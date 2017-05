Mann pågrepet etter truende oppførsel med lekepistol

Politiet i Bergen fikk telefon fra Statoil-stasjonen i Helleveien 2.04 natt til torsdag.

– De ansatte kontaktet oss fordi de oppfattet mannens oppførsel som truende, og da de ringte hørte vi ham hyle og skrike helt hysterisk i bakgrunnen, sier operasjonsleder Jan-Tore Heggholmen i Vest politidistrikt til NTB.

Da politiet kom til stedet sju minutter senere hadde 31-åringen, som politi kjenner til fra før, havnet i basketak med en av de ansatte og også vist fram en pistol, som viste seg å være et leketøy.

– Vi vet ikke hva som er bakgrunnen for opptrinnet, om han har forsøkt å begå et ran eller noe, men han framsto som ruset. Han er tatt til rutinesjekk på legevakten og vil bli satt i arresten over natten, til vi kan gjennomføre avhør i morgen, sier Heggholmen.

Politiet har gjennomført avhør på stedet, men det er ikke klart hva som blir ordlyden i anmeldelsen mot mannen.

