Lagmannsretten skjerpet straffen etter dødsulykke på Røros

Sør-Trøndelag tingrett dømte sjåføren i 50-årene til 30 dagers fengsel for uaktsomt drap, mens lagmannsretten kom til at 40 dagers fengsel var riktig. I begge rettsinstanser ble han fradømt førerretten for bil i to år, skriver Adresseavisen.

Tingretten mente i sin dom at tiltalte ikke tok seg tilstrekkelig tid ved bruk av speil og ryggekamera, slik at han fikk forsikret seg om at det ikke var noen i kjørebanen under ryggingen.

Lagmannsretten er enig i dette, men peker i tillegg på at sjåføren kunne ha bedt om assistanse fra en hjelpemann under ryggingen. Retten mener også at han kunne ha gått ut av bilen og undersøkt om det var noen bak, samt at han kunne holdt lavere fart under ryggingen.

Videre mener retten at et straffenivå på 60 dagers fengsel er riktig utgangspunkt i saken, men fordi den har hatt lang liggetid hos politiet, fikk tiltalte et fradrag i straffen.

Den 77 år gamle mannen ble truffet av lastebilens bakpart og deretter overkjørt utenfor en Rema 1000-butikk. Han døde umiddelbart av skadene.

