LOs nye kjempe endelig valgt

Med sine 195 centimeter på sokkelesten ruver han i landskapet. Nå er han på toppen i LO også. Og der kan han bli værende lenge. I teorien kan 49-åringen forbli LO-leder i tolv år før han må tre tilbake for aldersgrensen.

– Nå fatter'n, nå kan jeg vel si at jeg er sikker på valget, sa Gabrielsen etter å ha takket for tilliten og slått fast at han akter å være leder for hele det mangfoldige LO.

Med seg i ledelsen får han Peggy Hessen Følsvik fra Handel og Kontor. Andre nestleder blir Fagforbundets Roger Haga Heimli, mens ny førstesekretær etter Følsvik blir NTLs Julie Lødrup. Med sine 33 år trekker hun alderssnittet i LO-ledelsen kraftig ned.

LO-sekretær Renee Rasmussen fra Musikernes Fellesorganisasjon ble vraket til LO-toppen, noe småforbundene reagerte kraftig på. I stedet ble Fagforbundets Kristin Sæther valgt inn. Hun kommer fra vervet som nestleder i LO i Trondheim og leder av Fagforbundet i Trondheim.

Et forslag fra Norsk Transportarbeiderforbund om å utvide ledelsen med én representant falt, noe som gjør at Rasmussen altså forsvinner ut av LO-ledelsen etter én kongressperiode. De øvrige tre LO-sekretærene ble alle gjenvalgt: Are Tomasgaard (Industri Energi), Trude Tinnlund (Fellesforbundet) og Terje Olsson (EL- og IT Forbundet).