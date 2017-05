Klart rødgrønt flertall på TV 2-måling

Dersom det var stortingsvalg i dag, ville Arbeiderpartiet og Senterpartiet fått 90 mandater på tinget, og de kunne dermed dannet regjering uten støtte fra noen andre partier verken til venstre eller høyre, viser TV 2-målingen.

Situasjonen er særlig alvorlig for Venstre, som får en oppslutning 2,8 prosent på målingen (-0,4). Partiet har ikke vært over sperregrensen på TV 2s målinger siden januar. Kristelig Folkeparti er under sperregrensen for andre måned på rad med 3,7 prosent (-0,2).

Arbeiderpartiet går fram 4,2 prosentpoeng til 33,1 prosent etter å ha vært under 30-tallet i april. Sammen med Senterpartiets 15 prosent har de to partiene nå nesten halvparten av velgerne i ryggen. Men Senterpartiet går tilbake 0,8 prosentpoeng, og det er første gang på fem måneder at oppslutningen ikke øker for partiet.

Målingen er gjort av Kantar TNS Analyse og er basert på 973 telefonintervjuer mellom 3. og 9. mai. Resultatene er som følger (endring fra april i parentes): Ap 33,1 (+4,2), Høyre 23,6 (-0,5), Frp 11,6 (-0,6), KrF 3,7 (-0,2), Sp 15 (-0,8), SV 4,4 (-0,3), Venstre 2,8 (-0,4), MDG 2,1 (-1) og Rødt 1,7 (som sist)

Feilmarginen på målingen er mellom 1,2 og 3,2 prosentpoeng.

