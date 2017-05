Ap: Regjeringen lapper på sitt eget budsjett

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Marianne Marthinsen sier det er den viktigste oppgaven framover.

– Vi er glade for å se noen positive tegn i norsk økonomi. Samtidig er det urovekkende at andelen folk i jobb er rekordlav, og regjeringen anslår at den vil fortsette å falle, sier Marthinsen.

Hun påpeker at regjeringspartiene stemte ned flere av Aps forlag da statsbudsjettet for 2017 ble behandlet.

– På tampen av denne stortingsperioden kommer det smuler til viktige saker som vi har etterlyst satsing på i lang tid, som styrkede tiltak for de ledige og tidlig innsats i skolen. Regjeringen lapper nå på sitt eget budsjett på vei ut av regjeringskontorene.

Gjennom snart fire år i regjering har Frp og Høyre prioritert skattekutt som de ikke selv klarer å dokumentere at gir nye jobber.

– Regjeringen fullfører nå sine fire budsjettår, og går til valg på mer av det samme: Skattekutt til de med mest fra før, som ikke virker vekstfremmende, sier Marthinsen.

(©NTB)