Senterpartiet vekst kan være over

Nedgangen er innenfor feilmarginen. Men at partiet bare beveger seg 0,4 prosentpoeng på de tre siste målingene, kan tyde på at oppturen er over for Senterpartiet.

– Det er veldig motiverende at vi igjen har en måling på 11-tallet. Jeg tror det handler om at vi er så tydelige på at vi ønsker tjenester nært folk og en politikk som ser hele landet, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum til NRK.

Målingen er preget av små utslag. Arbeiderpartiet faller 1,4 prosentpoeng til 32 prosent, og det er den største bevegelsen på meningsmålingen, men fortsatt godt innenfor feilmarginen. Samtidig er det partiets svakeste resultat på NRKs meningsmålinger i år.

Venstre er under sperregrensen, noe partiet har vært på samtlige målinger Norstat har gjort for NRK i år. Samtidig har SV vært over 4 prosent på alle målingene i år.

Det er fortsatt rødgrønt flertall på målingen. Ap og Sp sikrer flertall ved å få med seg enten SV eller KrF på laget. Dagens fire flertallspartier oppnår 79 mandater. Ap og Senterpartiet får 80, og kan få flertall med støtte fra SVs åtte mandater.

Rødt og MDG havner begge under sperregrensen, og de to mandatene partiene til sammen får, er ikke nok til å hjelpe Ap og Sp til flertall.

For de øvrige partiene viser målingen følgende tall: Høyre 24 (+0,3), Frp 12,8 (+0,5), SV 4,4 (-0,3), KrF 5,2 (+0,1), Rødt 2,2 (+0,7), Venstre 3,2 (-0,5) og MDG 2,6, som sist.

