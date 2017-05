Os kommune innfører tiggeforbud

– Politivedtektene blir endret. Det blir ganske enkelt forbudt å tigge i Os kommune, sier ordfører Marie E.L. Bruarøy (H) til Vårt Land.

Avisen skriver at saken vil komme opp i formannskapet neste uke, og at kommunestyret vil vedta forbudet i slutten av mai.

Os-ordføreren forteller at politiet vil prioritere forbudet.

– Ja, politiet har allerede bortvist personer som drev særlig aggressiv tigging i Os. I kommunen er det ingen som trenger å tigge. De som tigger her, kommer fra Bergen. Ti-tolv stykker kommer daglig i en liten buss, så det hele er godt organisert, sier Bruarøy, som opplyser at Høyre har et solid flertall for innstrammingen.

Tirsdag fikk Høyre og Fremskrittspartiet gjennomslag for sitt forslag om å forby tigging i Sola kommune.

Forbudet mot tigging i Norge ble opphevet i 2005. I april 2014 fremmet Høyre/Frp-regjeringen et lovforslag som åpner for kommunale tiggeforbud.

