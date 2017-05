Kritisk for kvinne etter trafikkulykke i Krokstadelva

– En av bilene har kommet over i motsatt kjørefelt. Den andre forsøkte å kjøre til siden, men klarte ikke å svinne unna tidsnok. Kvinnen som kjørte bilen som havnet over i feil kjørefelt, er i 70-årene, og helsevesenet opplyser at tilstanden hennes er kritisk, forteller operasjonsleder Arild Ølberg hos politiet i Drammen til NTB.

Det var to personer i den andre bilen, men de slapp begge unna sammenstøtet med en sjekk på legevakten. Ulykken skjedde ved 13.30-tiden onsdag, og fylkesveien forbi ulykkesstedet var stengt i vel to timer.

