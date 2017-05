Høyere flypriser trakk opp konsumprisindeksen

Tolvmånedersendringen i konsumprisindeksen var 2,2 prosent i april, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

I motsatt retning trakk matvareprisene som bar preg av tilbud på flere varer. Spesielt sjokolade og frukt hadde en markant prisnedgang.

Prisoppgang på fly- og pakkereiser, samt nedgangen i matvareprisene, kan ses i sammenheng med påsken.

Drivstoffprisene viste en større nedgang fra mars til april i år enn for tilsvarende periode i fjor og bidro også til nedgangen i veksttakten.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE), som er en viktig faktor for rentefastsettelsen fra Norges Bank, har steget med 1,7 prosent de siste tolv månedene. Avviket i veksten mellom KPI og KPI-JAE skyldes hovedsakelig utviklingen i strømprisene.

Tror Norges Bank avventer

DNB Markets peker i sin analyse på at inflasjonen fortsetter på en klart svakere bane enn Norges Bank har anslått.

«Isolert sett trekker det i retning av rentekutt. Det er også slik at Norges Bank har en rentebane som innebærer en viss sannsynlighet for et kutt», heter det i analysen fra seniorøkonom Kyrre Aamdal.

Samtidig peker han på at kronen svekket seg de siste par månedene, særlig mot euro.

– Det innebærer at forventningene til videre nedgang i inflasjonen dempes. Vi tror Norges Bank fortsatt vil avvente utviklingen og fortsette i juni med en rentebane som beholder nedsidesannsynligheten, uttaler han.

Påsken overrasket

Nordea Markets’ sjefanalytiker Erik Bruce tror gapet mellom Norges Banks prognose og SSBs tall vil minke neste måned.

─ Dette gir ikke noen dramatisk endring i synet på inflasjonen. Neste måned kommer matvareprisene opp igjen, og i mai har Norges Bank et anslag på 1,9 prosent. Da tror jeg avstanden har blitt mindre, sier han til E24.

Bruce legger til at den største overraskelsen for dem var at priskuttet på matvarer som følge av påsken ble såpass stort.

– Matvareprisene trakk ned årsveksten med så mye som 0,7 prosentpoeng, mens vi hadde forventet 0,5 prosentpoeng. Bortsett fra det er bildet mye som forventet. Flyprisene steg 0,5 prosentpoeng og det var omtrent som ventet, sier sjefanalytiker Erik Bruce.

