Fare for grå nasjonaldag i store deler av landet

Det kan statsmeteorolog Jon Smits ved Meteorologisk institutt konstatere. Han kan ikke love strålende 17. mai-vær med varm sol og blå himmel.

– Slik det ser ut nå, er det størst sannsynlighet for nedbør på Vestlandet med rundt 80–90 prosents sjanse i Hordaland og Sogn og Fjordane. På Østlandet, og jo lenger øst man kommer, tyder prognosene på 30 – 40 prosents sannsynlighet for nedbør. Lavest sannsynlighet er det både sør og øst i Finnmark med 10–20 prosent, sier Smits.

Et trøstens ord

Men han har et lite trøstens ord, og det er at i de områdene hvor det ikke er meldt særlig nedbør, er det mye større sannsynlighet for oppholdsvær og noe sol, selv om temperaturene ikke blir noe å skryte av. I tillegg er det heller ikke noe særlig med vind å snakke om.

I store deler av landet er det en vedvarende kjølig værtype, og slik vil det fortsette. Smits betegner det som bra, men kaldt.

På Svalbard og Spitsbergen kan det bli mer utrygt for snø på vestsiden av Spitsbergen søndag.

Langs kysten av Finnmark kommer det også noe snø og snøbyger i begynnelsen av helgen. Stort sett ellers i Nord-Norge blir det opphold og litt sol.

– På lørdag har vi et høytrykk som siger innover kysten. Ytre deler av Finnmark kan få noe bygevær, men ellers stort sett oppholdsvær. På søndag vil det være mye pent vær i hele Nord-Norge, men fortsatt mulighet for snøbyger øst i Finnmark langs kysten, konstaterer Smits.

Bra i store trekk

I Midt-Norge og i Sør-Norge vil været stort sett bli som det er nå, med ganske mye opphold og perioder med sol fredag.

I sørøstlige deler kan det komme noe bygevær, også på Sørlandet.

– Lørdag ser det bra ut i store trekk, men det er noe usikkert på Sørlandet og østlige deler av Østlandet. Det er mulighet for litt nedbør inn fra havet langs kysten, sier Smits.

De nordlige delene av Sør-Norge, og muligens også Vestlandet og Sørlandet, vil få litt mer nedbør lørdag, natt til søndag blir det også en god del nedbør på Østlandet.

-Men Trøndelag og Møre og Romsdal kan få det bra på søndag, mener statsmeteorologen, som til slutt kan opplyse om at temperaturen nok stiger noe, men at det blir langt fra smellvarmt

– Kanskje maks opp mot 15–16 grader enkelte steder på Østlandet, avslutter Smits.

