En kritisk skadd etter helikopterstyrt i Bergen

– Alle tre er fraktet til Haukeland. En er kritisk skad. To er lettere skadd, sier politiets innsatsleder Frank Rebnord til Bergensavisen.

Helikopteret vil bli fraktet til land for senere undersøkelser, opplyser politiet. Brannvesenets dykkere har vært nede og søkt rundt helikopteret og bekrefter at det ikke er flere personer i helikopteret. Det er foreløpig ikke behov for å evakuere yachten som ligger like utenfor der helikopteret gikk ned.

– Det var kun tre personer i helikopteret da det falt i sjøen fra yachten Bacarella klokken 21.24 onsdag. Piloten og to andre, sier vakthavende redningsleder Jan R. Lillebø ved Hovedredningssentralen Sør-Norge.

Fløy fra Shetland

Han forteller at helikopteret hadde fløyet fra Shetland tidligere i dag før det fylte drivstoff på Flesland og senere fløy ut til yachten i Sandviken.

Bergensavisen omtalte den 60 meter lange yachten 1. mai i år. Da sa en i mannskapet at det var hemmelig hvem som eide luksusbåten som er registrert i skatteparadiset Cayman Islands. Han opplyste videre at eierne pleier å fly til båten for å være der noen dager av gangen.

Ifølge nettstedet boatinternational.com ble båten solgt på en auksjon i 2014 for over 30 millioner dollar. Det tilsvarer i overkant av 250 millioner kroner.

Flyter opp ned

– Da helikopteret skulle dra igjen, så det ut som om det fanget seg i noe, snurret rundt, og styrtet i sjøen, sier Damien Magrou, som så hendelsen fra Formanns vei der han bor.

Helikopteret ligger opp ned i sjøen. Bare de gule flottørene er synlige. Meldingen om ulykken kom like før 21.30 onsdag kveld.

Politiet har startet med innledende avhør av vitner, men sier det er for tidlig å si noe om hendelsesforløp. Havarikommisjonen er rutinemessig varslet.

– Mannskapet på 17 om bord i yachten som helikopteret tilhørte vil bli avhørt utover kvelden. Videre vil det bli sikret mulige elektroniske spor som vil kunne være med på å belyse hendelsesforløpet, sier operasjonsleder Bjarte Rebnord hos politiet i Bergen.

Flere båter på stedet

Karoline Kongshaug (22) så dramaet på sjøen fra stuevinduet sitt, skriver VG.

– Helikopteret styrtet i vannet rett ved siden av yachten. Det er det sykeste jeg har sett, sier Kongshaug, som er tredjeårsstudent ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen.

Hun forteller at flere fartøyer nå ligger rundt yachten, blant annet to ferger, en redningsskøyte og flere småbåter.