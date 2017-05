Sola kommune forbyr tigging

Vedtaket ble fattet i formannskapsmøtet tirsdag, på bekostning av et alternativt forslag fra Venstre, KrF, Senterpartiet og Arbeiderpartiet om å bruke de eksisterende virkemidlene i lovverket til å få bukt med aggressiv og plagsom tigging.

– Det har tatt altfor lang tid før det ble reagert på situasjonen i sentrum. Det fikk eskalere og utvikle seg i altfor lang tid. Dette beviser at politiet ikke har det verktøyet de trenger for dette, sa ordfører Ole Ueland (H) under møtet.

