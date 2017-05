Måling: Fire av ti vil vrake eller reforhandle EØS-avtalen

Av dem som har gjort seg opp en mening om saken, er det nå flere som mener Norge enten bør gå ut av eller reforhandle EØS-avtalen, enn som mener at den bør bestå som i dag, skriver VG.

35 prosent av de spurte mener avtalen bør bestå, 27 prosent mener den bør reforhandles, 15 prosent mener avtalen bør sies opp og 23 prosent svarer at de ikke vet.

Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet, mener målingen gjenspeiler stemningen på årets LO-kongress

– At folk er skeptiske til EØS-avtalen har jeg stor forståelse for. Vi er delt i synet i mitt forbund også. Dette har vært et omstridt spørsmål lenge, men jeg mener EØS-avtalen har tjent oss godt i 25 år, sier Eggum til VG.

Påtroppende LO-leder Hans Christian Gabrielsen har advart kraftig mot å reforhandle eller si opp EØS-avtalen. Blant Ap og Høyres velgere vil en av tre si opp eller reforhandle EØS-avtalen. I Frp er den samme andelen 62 prosent og i Senterpartiet 64 prosent.

Folk i sentrale strøk er mest positive til å beholde EØS-avtalen. I Oslo er andelen 44,4 prosent, på Vestlandet 32,7 prosent, i Midt-Norge 29,6 prosent og i Nord-Norge 26,5 prosent.

