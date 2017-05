Kvinne dømt for å ha kalt mørkhudet mann «neger»

Kvinnen ble dømt i tingretten i Skien, ifølge NRK. Retten mener hun brukte ordet «neger» på en nedsettende måte. Hendelsen skjedde på en kebabrestaurant i Porsgrunn i desember i 2015. Kvinnens forsvarer, advokat Bjørn Nærum, sier til NRK at dommen er streng, og at det er en forskjell mellom hva retten dømmer kvinnen for å ha sagt, og hva hun selv mener at hun sa.

– Det er også litt upløyd mark for hvor grensen går for diskriminerende ytringer og når det er straffbart. Det er klart at noe er uhøflig å si, men her snakker vi om når noe er straffbart, og det er uklart hvor grensen går når det gjelder dette, sier han.

Fornærmede i saken, Lamin Samateh, er fornøyd med dommen.

– Jeg synes dommen er god, og den må få folk som er som henne til å lære å bli bedre, sier han.

Grunnlaget for dommen er at kvinnen flere ganger skal ha sagt «jævla neger, jævla nigger» til Samateh, i nærvær av flere kunder på kebabrestauranten. Retten mener kvinnen bagatelliserer det som skjedde, men at det ikke er noen tvil om at hun angrer sterkt på det hun sa.

