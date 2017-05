Stor skogbrannfare på Vestlandet

– Det er stor skogbrannfare, og det er meldt tørt videre de neste to dagene. Det er bare å følge med, sier operatør Karl Arne Røyset i 110-sentralen i Hordaland til NTB.

Han forteller om flere hendelser søndag kveld der brannvesenet måtte rykke ut som følge av brann.

–Vi har hatt flere gressbranner, men de fleste har vi klart å stoppe før det gikk for langt. Vi hadde en i Lindås kommune ut på søndagskvelden, og da måtte vi kjøre fram en god del biler, fortsetter Røyset.

Det var et større gressområde på over 100 kvadratmeter som brant, like ved en vei.

– Det er stor brannfare nå. Det er veldig skummelt. Vi oppfordrer folk til å være forsiktig med åpen ild. De fleste kommunene har satt i gang bålforbud på grunn av dette, fortsetter han. Også værtjenesten Yr melder om høy brannfare og skriver at faren øker, spesielt i kystområder fra Bergen til Kristiansand.

