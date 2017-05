Ny toppnotering på Oslo Børs

Det ble omsatt aksjer for drøyt 4,3 milliarder kroner på Oslo Børs mandag.

Blant de mest omsatte selskapene var det Statoil, Golden Ocean Group og Bakkafrost som økte mest med henholdsvis 1,8, 4,9 og 2,7 prosent. Taperne var Norsk Hydro, Telenor og Subsea 7 som falt 0,8, 0,7 og 1 prosent.

I Europa falt både CAC 40-indeksen i Paris og DAX 30-indeksen i Frankfurt med henholdsvis 0,9 og 0,2 prosent, mens FTSE 100 i London løftet seg med 0,1 prosent

Prisen på nordsjøolje falt utover onsdagen, men gikk opp igjen utover ettermiddag. Ved 18-tiden ble et fat omsatt for 48,7 dollar på spotmarkedet. Et fat amerikansk lettolje gikk for 45,9 dollar onsdag ettermiddag.

(©NTB)