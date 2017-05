Kvinne siktet for grov kroppsskade i Oslo

Politiadvokat Hilde Strand begjærte henne varetektsfengslet i to uker med brev- og besøksforbud. Siktede forsvares av advokat Mette Yvonne Larsen.

En mann i 20-årene ble alvorlig skadd i leiligheten i Oslo. Politiet hadde mandag gått bort fra at det ble brukt en øks i angrepet, og sier nå at det dreier seg om en stikkgjenstand. Meldingen om hendelsen kom klokka 1.01.

– Vi var på stedet i løpet av noen minutter. En mann var alvorlig skadd og ble kjørt til Ullevål sykehus, sa operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.

Mannen har skader i mageregionen fra det som trolig er en skarp gjenstand. Det var fire personer i boligen i tillegg til den skadde da angrepet skjedde. En av dem hadde forlatt leiligheten da politiet kom.

Tre av dem ble pågrepet og kjørt inn til politistasjonen for avhør. Alle er i 20-årene, to kvinner og en mann. Mannen og en av kvinnene er løslatt, mens altså den andre kvinnen ble fremstilt for varetektsfengsling mandag.

– I forbindelse med denne saken er vi interessert i å komme i kontakt med et par i 50-årene som satt på T-banen i retning Vestli. Mannen har indisk/srilankisk utseende. Vi tror de kan ha opplysninger av interesse i gjeldende sak, sier leder Kjetil Moen ved voldsseksjonen i Oslo politidistrikt til NTB mandag.

(©NTB)