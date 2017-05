Israel mener Frps forbud mot omskjæring begrenser religionsfriheten

Omskjæring er, og har vært gjennom flere tusen år, et av de grunnleggende budene i jødedommen, poengterer den israelske ambassadøren i en uttalelse om landsmøtevedtaket til Fremskrittspartiet i helga.

– Omskjæring er en essensiell del av den jødiske identiteten, både for religiøse og sekulære jøder. Som representant for den jødiske staten ønsker ambassaden å uttrykke sin skuffelse og håp om at beslutningen blir omgjort, sier ambassadør Raphael Schutz til NTB.

Fremskrittspartiet er det eneste partiet på Stortinget som har programfestet forbud mot rituell omskjæring av guttebarn. Vedtaket ble fattet trass klare advarsler og oppfordringer før landsmøtet mot et slikt vedtak. Partileder Siv Jensen var blant Frp-erne som ikke ønsket forbudet, og understreket overfor NTB i helga at Frp fortsatt er en «varm støttespiller for Israel».

Jensen understreket også at vedtaket er en del av Frps politikk de neste fire årene, men ikke regjeringens politikk. Jørund Rytman, som leder Israels venner på Stortinget, mener hensikten ikke er å ramme jøder eller religionsfriheten.

– Det er bevist at omskjæring, når inngrepet blir utført profesjonelt, ikke har negative følger for guttebarn. Den uunngåelige konklusjonen er dermed at vedtaket begrenser det grunnleggende og universelle prinsippet om religionsfrihet, sier Schutz.

