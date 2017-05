Israel kritisk til Frps forbud mot omskjæring – mener det begrenser religionsfriheten

Omskjæring er, og har vært gjennom flere tusen år, et av de grunnleggende budene i jødedommen, poengterer den israelske ambassadøren i en uttalelse om landsmøtevedtaket til Fremskrittspartiet i helga.

– Omskjæring er en essensiell del av den jødiske identiteten, både for religiøse og sekulære jøder. Som representant for den jødiske staten ønsker ambassaden å uttrykke sin skuffelse og håp om at beslutningen blir omgjort, sier ambassadør Raphael Schutz til NTB.

Fremskrittspartiet er det eneste partiet på Stortinget som har programfestet forbud mot rituell omskjæring av guttebarn. Vedtaket ble fattet trass klare advarsler og oppfordringer før landsmøtet mot et slikt vedtak.

Fortsatt støttespiller

Partileder Siv Jensen var blant Frp-erne som ikke ønsket forbudet, og understreket overfor NTB i helga at Frp fortsatt er en «varm støttespiller for Israel».

Jensen understreket også at vedtaket er en del av Frps politikk de neste fire årene, men ikke regjeringens politikk. Jørund Rytman, som leder Israels venner på Stortinget, mener hensikten ikke er å ramme jøder eller religionsfriheten.

– Det er bevist at omskjæring, når inngrepet blir utført profesjonelt, ikke har negative følger for guttebarn. Den uunngåelige konklusjonen er dermed at vedtaket begrenser det grunnleggende og universelle prinsippet om religionsfrihet, sier Schutz.

Ny jødeparagraf

Dagen-redaktør skriver i sin leder søndag at «et omskjæringsforbud vil i praksis fungere som en ny jødeparagraf. Det vil bli umulig for jøder å bo i Norge dersom de skal bli straffeforfulgt for å utøve denne viktige delen av deres religiøse praksis.»

Vedtaket er «åpenlyst antisemittisk» mener leder Menachem Margolin for European Jewish Association.

Stortingsrepresentant Kari Kjønaas Kjos stemte for forbudsforslaget, og sier til Dagen at vedtaket «kun handler om barns rettigheter». Hun er ikke overrasket over at det nå kommer sterke reaksjoner fra jødisk hold på partivedtaket.

– For oss dreier det seg om barns rett til å medvirke i eget liv. Dette dreier seg om å endre på et friskt barn, uten at barnet har mulighet til å motsette seg det. Så kan man selv velge hva man skal gjøre når man vokser til, det skal vi ikke blande oss oppi.

