Hund måtte avlives etter snartur over grensen til Sverige

Eieren hadde ingen papirer på hunden da de skulle tilbake til Norge, skriver Fremover. Han forklarte at han bare skulle på butikken.

Mattilsynet bekrefter at regelverket er strengt i slike tilfeller. Uten noen papirer på hunden måtte eieren velge mellom å sette hunden i karantene på Gardermoen i 120 dager eller å avlive hunden.

I karantenetiden ville hunden fått blant annet rabiesvaksine. Døgnprisen på karantene er 300 kroner, pluss utgifter til medisinering. Oppholdet ville dermed kostet minst 36.000 kroner.

Mattilsynet ber hundeeiere være oppmerksomme på at regelverket for hunder på utenlandsreise ble innskjerpet ved nyttår.

– Jeg forstå det slik at de opplyste at de bare hadde vært over grensen og skulle returnere. Da er det trist at det er slike følger det får. Dette skulle ikke vært en stor sak, hadde eieren bare kunnet dokumentere det, sier veterinær og seniorrådgiver Ole-Herman Tronerud til Fremover.

