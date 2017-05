Havarikommisjonen: Tunnelbrann har likheter med brann i 2011

Inspektører fra Statens havarikommisjon for transport (SHT) gikk inn i tunnelen så snart dette ble vurdert som sikkert etter brannen 5. mai.

– Hendelsesforløp, brannsted og kjøretøytype var lik tilsvarende brann i 2011. Det ble gjort funn som tyder på at motorhavari forårsaket også denne brannen. Dette vil bli fulgt opp videre i forundersøkelsen, opplyser kommisjonen.

Brannslukking og evakuering ser ut til å ha fungert ved denne brannen, og skadeomfanget på trafikantene ble beskjedent, konstaterer Havarikommisjonen.

Kommisjonen reagerer på at flere biler kjørte inn i tunnelen etter at den ble stengt med lys og bom.

– SHT vil advare mot dette da det anses som kritisk for sikkerheten for de trafikantene det gjelder i tillegg til at det kompliserer evakueringsarbeidet og kan bidra til økt skadeomfang, heter det.

Brannen i lastebilen oppsto i 18-tiden fredag ettermiddag, om lag 2,2 kilometer inn i tunnelen fra Drøbak-siden.

