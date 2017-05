Flere fornøyd med Listhaug

Flere enn før mener regjeringen håndterer innvandrings- og integreringsfeltet godt, sammenlignet med 2015, skriver Dagsavisen.

Hele 49 prosent svarer at de mener regjeringen gjør en god jobb med å håndtere innvandring og integrering. Det er en markant økning siden 2015. Da mente 33 prosent at Solberg-regjeringen gjorde en god jobb på dette feltet.

– Det er veldig positivt, og viser at folk forstår nødvendigheten av en streng innvandringspolitikk og en integreringspolitikk som stiller krav. Vi er nødt til å holde asyltilstrømmingen under kontroll om vi skal lykkes med integreringen og trygge det norske velferdssamfunnet. Det opplever jeg bred støtte til over hele landet når jeg er ute og reiser, sier innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) til Dagsavisen.

Også folks inntrykk av integreringen er bedre enn i fjor, og det er de over 60 år som synes integreringen fungerer best. Men hele 40 prosent mener integreringen fungerer dårlig. 43 prosent svarte det samme 2016.

Undersøkelsen er gjort i samarbeid med Nobels Fredssenter og Ipsos/MMI før Listhaug gikk ut i svangerskapspermisjon i vår. Det er tredje året Ipsos/MMI gjør denne undersøkelsen.

(©NTB)