Dødsvoldssiktet far i Ørje samtykker til varetekt

Siden den siktede samtykker til å bli fengslet i to uker, avgjør Fredrikstad tingrett mandag spørsmålet om fengsling som såkalt kontorforretning, får NTB opplyst. Dermed slipper partene å møte.

Politiet i Østfold rykket ut med flere patruljer da de fikk en nødtelefon fra en bolig i sentrum av Ørje rett før klokka 1 natt til søndag. I samtalen framkom det at en sønn brukte vold mot foreldrene med et slagvåpen. Det var den nå pågrepne mannen som varslet politiet. Sønnen ble erklært død like før klokka 2.

Mannens kone og moren til avdøde ble søndag avhørt av politiet. Hun ble innlagt på sykehus med lettere skader.

