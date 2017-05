Bent Høie: Odda sykehus skal ha beredskap på samme nivå som i dag

I slutten av april godkjente helseministeren beslutningen fra Helse vest om at sykehuset i Odda ikke lenger skulle ha akuttkirurgisk døgnberedskap. Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget har derfor bedt Høie om å redegjøre for hvordan han ser for seg at sykehuset kan oppfylle kravene for beredskap.

Nå har komiteen fått svar fra statsråden.

– Sykehuset skal kunne håndtere situasjoner med akutte alvorlige syke eller skadde pasienter/traumepasienter, og stabilisere for videre transport. Dette gjelder både akutte alvorlige medisinske og kirurgiske tilstander, skriver Høie og tilføyer at den samlede beredskapen for befolkningen i området skal være på samme nivå og gi samme trygghet som i dag.

– God løsning

Komiteens saksordfører i saken, Ruth Grung (Ap) er svært fornøyd med svaret.

– Dette har vært en krevende, men konstruktiv prosess, der alle har bidratt for å få til en god løsning for Odda sykehus, sier hun.

– Dette ser bra ut, og svarer godt på den usikkerheten som har vært i etterkant av vedtaket om å avvikle den akuttkirurgiske virksomheten ved Odda sykehus. Jeg vil likevel avvente endelig konklusjon og kommentar til komitébehandlingen er avsluttet, sier Terje Breivik (V).

Helse- og omsorgskomiteen avgir sin innstilling om sykehusene Odda, Narvik og Flekkefjord tirsdag.

– Lite konkret

Senterpartiet er imidlertid skeptisk og etterlyser mer konkrete opplysninger om hva Høie mener.

– Dette er ikke å videreføre akuttkirurgien, og jeg mener det ligger en svekkelse i Odda sykehus i det Høie svarer. Han er lite konkret og styrer unna begrepet «akuttsykehus med traumefunksjon», som er det vi er opptatt av skal bli videreført i Odda, sier helsepolitisk talsperson Kjersti Toppe i Senterpartiet til NRK.

(©NTB)