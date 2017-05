Voldssiktet far i Ørje erkjenner ikke straffskyld

Den pågrepne er en mann i midten av 70-årene. Han blir mandag framstilt for varetektsfengsling og siktet for grov kroppsskade med døden til følge, opplyser politiadvokat Arild Eikaas i Øst politidistrikt til Smaalenenes Avis.

Siktedes advokat har anbefalt at mannen først blir avhørt mandag.

– Han samtykker i to ukers varetekt, men erkjenner ikke straffskyld. Han forsvarer seg med at handlingen var i nødverge, sier Eikaas som understreker at resultatet av fengslingsmøtet også kan bli at mannen ikke har gjort noe straffbart.

Avhør

Politiet i Østfold rykket ut med flere patruljer da de fikk en nødtelefon klokken 0.47 fra en bolig i sentrum av Ørje. I samtalen framkom det at en voksen sønn brukte vold mot foreldrene med et slagvåpen. Det var den nå pågrepne mannen som varslet politiet. Sønnen ble erklært død like før klokken 2.

Mannens kone og mor til avdøde ble søndag avhørt av politiet. Hun er innlagt på sykehuset på Kalnes med lettere skader og blir tatt hånd om av kriseteamet i Marker kommune når hun blir utskrevet fra sykehuset.

– Hun har status som vitne. Av hensyn til taushetsplikten kan jeg ikke gå ut med noen opplysninger etter avhøret, sier Arild Eikaas.

Politiet har ingen opplysninger som tilsier at flere personer var til stede under hendelsen. Både den pågrepne og hans kone er påført skader i hoderegionen. Avdødes far ble søndag morgen skrevet ut fra sykehuset. Søndag ettermiddag ble han overført fra politiets sentralarrest på Grålum til Oslo kretsfengsel.

Obduseres

Den avdøde var bosatt i Oslo, og politiet håper obduksjonen av mannen vil avdekke dødsårsaken. Kriminalteknikere fra politiet i Østfold jobbet søndag morgen med å sikre tekniske spor på åstedet. Det ble også igangsatt taktisk etterforskning.

Den siktede farens forsvarer, advokat Vegard Lien, ønsker foreløpig ikke å kommentere saken overfor NTB.

(©NTB)