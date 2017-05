Tenåring tiltalt for overgrep mot to jenter i Stavanger

Tre dager er satt av til rettssaken som skal opp i Stavanger tingrett i slutten av juni, skriver Stavanger Aftenblad.

Ifølge tiltalen skjedde det første overgrepet på et solstudio i Stavanger sentrum i 2014. Konstituert statsadvokat Marte Benedicte Engesli Lysaker skriver i tiltalen at politiet mener å kunne bevise at tiltalte truet jenta med å distribuere nakenbilder av henne dersom hun ikke ville ha sex med ham.

Ifølge tiltalen forgrep han seg to ganger mot en jente under 14 år i 2015.

I tillegg til voldtekt og seksuell omgang med barn under 14 år, er mannen også tiltalt for å ha spredd bilder som viser barn i seksualiserte situasjoner.

