Mann med øks i Stavanger kan få tre års fengsel

Politiet har uttalt at mannen er kjent for dem fra tidligere forhold. Nå bekreftes det at 29-åringen er den samme som ble pågrepet for bæring av øks på Eiganes gravlund i mars, skriver Stavanger Aftenblad.

Lørdag fikk politiet meldinger om en person i Stavanger sentrum med en våpenlignende gjenstand i hånden.

– Mannen begynte da å gå mot politiet og ble anropt av politiet på stedet. På tross av dette fortsatte mannen å gå mot en av tjenestepersonene med en økselignende gjenstand i hånden. Tjenestepersonen løsnet da ett skudd som traff mannen i leggen, opplyste Sveinung Andreas Andersen i Sør-Vest politidistrikt.

Mannen ble fraktet til Stavanger universitetssjukehus med det sykehuset betegner som alvorlige skader. Han opereres mandag og politiet har ikke avhørt ham. Det er derimot avhørt et titalls vitner, opplyser politiet i en pressemelding.

Den 29 år gamle mannen siktes for trusler mot offentlig tjenesteperson, med en strafferamme på inntil tre års fengsel.

Forsvarer Anne Kroken har ikke snakket med sin klient. Hun venter på spesialenhetens undersøkelser.

– Det må undersøkes hvorfor politiet mente det var riktig og nødvendig å avfyre skudd i denne situasjonen, sier hun.

