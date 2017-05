Mann død i voldssak i Ørje – faren siktet

Den pågrepne, som er i midten av 70-årene, er siktet for grov kroppsskade, men siktelsen kan bli endret, opplyser politiet i en pressemelding. En av deres teorier er at det dreier seg om en nødvergesituasjon.

– Vi har det som en teori fordi alle de involverte er skadd. Forhåpentligvis vil avhørene gi svar på flere av omstendighetene bak hendelsen, sier politiadvokat Jon Granrud i Øst politidistrikt til NTB. Han vil ikke kommentere hvordan den pågrepne stiller seg til siktelsen.

Politiet i Østfold rykket ut med flere patruljer da de fikk en nødtelefon kl. 00.47 fra en adresse i sentrum av Ørje. I samtalen fremkom det at en voksen sønn utøvde vold mot foreldrene med et slagvåpen. Det var den nå pågrepne mannen som varslet politiet. Sønnen ble erklært død like før klokken 2.

Politiadvokaten har ingen opplysninger som tilsier at flere personer var til stede under hendelsen. Både den pågrepne og hans kone er påført skader i hoderegionen. Mannen ble søndag morgen skrevet ut fra sykehuset, og han befinner seg i politiets sentralarrest på Grålum.

– Den siktede og hans kone har snakket med politiet, men vi håper å gjennomføre nye avhør etter avklaring fra helsepersonell, sier Granrud.

