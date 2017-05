Hastemøte om sikkerheten i Oslofjordtunnelen

Politikerne i Buskerud har i lang tid sett svært alvorlig på sikkerhetssituasjonen i tunnelen og ba i det siste fylkesutvalgsmøtet om få fortgang i å etablere fast vakt med brannbil og tungbergingsbil ved tunnelen.

– De to brannene de siste ukene viser, sammen med alle stans for øvrig i tunnelen, at dette er høyst nødvendig, sier fylkesordfører Roger Ryberg.

Ryberg sier han ikke vil sitte stille og se på situasjonen og har sammen med fylkesordfører Anette Solli i Akershus tatt initiativ til et møte med Statens vegvesen alt på tirsdag.

Passasjerbåt

På møtet vil både akutte sikkerhetstiltak og tiltak knyttet til den problematiske hverdagen for pendlere bli diskutert. Ryberg sier det er helt uakseptabelt at Statens vegvesen ikke kommer pendlerne i møte med midlertidige løsninger i situasjonen som nå er oppstått.

Ryberg lanserer passasjerbåt som en midlertidig løsning i en overgangsperiode, og sier dette konkrete forslaget blir tatt opp på tirsdagens møte. Samtidig er han helt klar på at sikkerheten må være bedre når tunnelen åpner igjen, om tidligst to til tre uker.

– Vi kan ikke lenger finne oss i at Vegvesenet ikke iverksetter flere sikkerhetstiltak, sier Ryberg.

– Kan bruke bompenger

I tillegg til fast beredskapsvakt med brannbil og bergingsbil ved tunnelen, mener han at skanning og avvising av vogntog med varmeutvikling kunne vært satt i gang for lang tid siden – om det hadde vært vilje til dette.

– Vi kan ikke lenger finne oss i at våre innbyggeres sikkerhet nedprioriteres på denne måten, understreker fylkesordføreren, som mener de nødvendige sikkerhetsordninger kan iverksettes umiddelbart.

Dersom ikke Statens vegvesen finansierer de foreslåtte tiltakene, foreslår Buskerud fylkeskommune at man i påvente av et nytt tunnelløp kan bruke av bompenger som står på bok. Det haster med å få på plass en permanent løsning på Oslofjordforbindelsen, sier han.

– Regjeringen må nå gå fra ord til handling når det gjelder å starte bygging av tunnel eller bro, avslutter Ryberg.