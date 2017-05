Fagforbundet vil ha to i LOs toppledelse

Sæther er nestleder i LO i Trondheim og stiller som motkandidat til René Rasmussen fra Musikernes Fellesorganisasjon (MFO), skriver Fagbladet.

Fagforbundet har allerede foreslått nestleder Roger Haga Heimli som nestleder i LO, og det regnes ifølge Fagbladet som sikkert at han får dette vervet.

– Det er tradisjon for at Fagforbundet har to personer i LOs ledelse. Kristin Sæther er en dyktig og erfaren tillitsvalgt, både på lokalt og regionalt nivå. Hun har vært i LO-systemet siden 1991, og har en yrkesbakgrunn som vil være viktig i LOs ledelse. Sæther har både tariff- og organisasjonsmessig kompetanse, i tillegg til det fagligpolitiske, sier Fagforbundets leder Mette Nord, i en pressemelding.

Den nye LO-ledelsen blir valgt på LO-kongressen torsdag 11. mai.

