Velgerne vil ha Listhaug som neste Frp-leder

En ny meningsmåling InFact har utført for VG viser at 53 prosent mener innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug bør overta den dagen Siv Jensen går av.

Flertallet mener at nåværende Frp-leder og finansminister Siv Jensen er best egnet som partileder, mens 26,1 prosent svarer at Jensen bør gå av og erstattes av Sylvi Listhaug.

