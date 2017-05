Vegvesenet vurderer når Oslofjordtunnelen åpner

– Vi har folk på vei inn i tunnelen for å sjekke skadeomfanget. Deretter får vi vurdere hvor lenge den blir stengt. Veibanen er ødelagt, isolasjonen har smeltet, elektriske installasjoner har brent opp, sier avdelingsdirektør i Akershus Nils Karbø i Statens vegvesen til NTB lørdag formiddag.

To personer ble reddet ut etter at en lastebil begynte å brenne i tunnelen fredag kveld. Ingen av dem fikk alvorlige skader.

– Vi skal avhøre lastebilsjåføren med tolk lørdag. Undersøkelser av lastebilen vil trolig bli foretatt over helgen, sier operasjonsleder Jan-André Delbeck i Øst politidistrikt til NTB lørdag morgen.

Delbeck sier han ikke vil spekulere i hvor lenge tunnelen må holde stengt, men utelukker ikke at det kan ta uker eller måneder før den åpnes igjen.

– Finner brannårsak

Havarikommisjonen opplyser til NTB lørdag morgen at de mener de trolig kommer til å finne årsaken til brannen.

– Vi har vært i tunnelen før vraket ble fjernet og har gjort observasjoner. Funnene tyder på at vi kan finne brannårsak. Vi får informasjon fra politi, brannvesenet og Statens vegvesen i løpet av dagen, og går videre med saken over helgen, sier avdelingsdirektør Rolf Mellum i Havarikommisjonens veiavdeling.

Natt til lørdag gjorde både Kripos, Havarikommisjonen og lokalt politi tekniske undersøkelser inne i tunnelen. Etter hvert startet også arbeidet med å rydde tunnelløpet for biler. I tillegg til lastebilen som brant er det store skader på en annen lastebil som sto tett inntil den.

Ofte stengt

Oslofjordtunnelen er en undersjøisk veitunnel som krysser Oslofjorden mellom Akershus og Buskerud, og er 7.306 meter lang. Tunnelen har siden åpningen vært stengt mellom 200 og 300 ganger i året.

I Nasjonal Transportplan (NTP) er det satt av 4,5 milliarder kroner til et nytt tunnelløp. Selv om prosjekteringen er kommet langt, har samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) uttalt at et endelig valg av løsning ikke er tatt. Andre alternativer er stenging av Oslofjordtunnelen og isteden ny tunnel- eller bruforbindelse mellom Frogn og Røyken via Håøya. En fjordkryssing med bru kan imidlertid komme til å koste 10 milliarder kroner.

(©NTB)