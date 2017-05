Statsministeren tok hanskene på og ryddet søppel

– Forsøpling av havet er en svært alvorlig og økende trussel mot livet i havet. Strandrydding er en stor dugnad som gjøres av frivillige for å rydde kysten for søppel, sier statsminister Erna Solberg.

Sammen med klima- og miljøminister Vidar Helgesen – og mannen Sindre Finnes – plukket hun søppel langs kysten på Langåra for å markere at strandryddedagen arrangeres for første gang.

– Norge leder i år Nordisk Ministerråd og har tiltak mot forsøpling av havet som høy prioritet. De nordiske miljøministrene vedtok tidligere denne uka – etter forslag fra Norge – et plastprogram for mer bærekraftig plastbruk og tiltak mot forsøpling av havet. Landene sluttet seg også til FNs kampanje mot marin forsøpling, sier Helgesen.

Den nordiske strandryddedagen arrangeres av Hold Norge Rent og de nordiske søsterorganisasjonene, og er støttet av Nordisk Ministerråd.

(©NTB)