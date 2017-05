Sponplatefabrikk i full fyr i Orkanger 

En sikkerhetssone på 200 meter er opprettet rundt anlegget, forteller operasjonsleder Arnt-Harald Aaslund i Trøndelag politidistrikt.

– Årsaken er at det er noen beholdere med kjemikalier og gass i bygget som brenner, sier han til NTB.

Politiet på stedet ber folk respektere evakueringen som pågår. En del skuelystne har møtt fram, og politiet jobber med å holde dem unna slik at brannvesenet får gjort sin jobb.

Ifølge Aaslund er det ingen boliger rett i nærheten som trenger å evakueres, men brannvesenet opplyser at røyk fra brannen kan være giftig, og ber folk lukke vinduer og holde avstand.

Politiet meldte om brannen klokka 14.30. Et vitne forteller ifølge Adressa.no at brannen virker eksplosjonsartet, og at det smeller på brannstedet.

