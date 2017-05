Sandberg utsetter utredning om doble pass

Utredningen skulle i utgangspunktet legges fram i fjor høst. Det skjedde ikke, men innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) lovet før jul at den skulle komme i løpet av våren.

Nå er den utsatt igjen. Fungerende innvandringsminister og Frp-nestleder Per Sandberg viser til at spørsmålet om dobbelt statsborgerskap var til debatt under Høyres landsmøte og at det samme skjer under Frps landsmøte i helgen.

– Snarest mulig

I et brev til kommunal- og forvaltningskomiteen skriver Sandberg at det er lite hensiktsmessig å legge fram utredningen før begge regjeringspartiene har tatt stilling til forslagene.

– Ettersom det er kort tid fra Fremskrittspartiet har avsluttet sitt landsmøte til Stortinget avslutter sitt arbeid før sommeren, vil jeg ikke kunne legge fram utredningen i inneværende sesjon, skriver Sandberg.

I stedet varsler han at utredningen skal legges fram «snarest mulig».

– Vanvittig

Venstres Sveinung Rotevatn reagerer kraftig på brevet fra Sandberg.

– Dette er jo helt vanvittig og viser fullstendig manglende respekt for Stortinget, sier Rotevatn til NTB.

– Her har altså regjeringen gjennomført en utredning på oppdrag fra Stortinget, som den ikke vil legge fram fordi Frp skal ha et landsmøte. Vil ikke regjeringen at delegatene skal få denne informasjonen? spør han.

Sandberg er selv motstander av å tillate dobbelt statsborgerskap, men sier det er et omfattende arbeid som må gjøres før utredningen kan legges fram.

– Jeg tror det er bra også for Stortinget at vi sørger for å få plass alle nødvendige fakta først. Vi henter inn juridiske vurderinger og erfaringer fra andre land, sier Sandberg til NTB.

Høyre-ja

I utgangspunktet var det bare SV og Venstre som ønsket å tillate dobbelt statsborgerskap. Senere har MDG og KrF fulgt etter. Også Høyres landsmøte gikk inn for å tillate dobbelt statsborgerskap, selv om statsminister Erna Solberg (H) stemte imot.

– I Ap er det en åpen holdning og trolig er det altså flertall for dette på Stortinget nå. Men regjeringa vil altså ikke la oss se utredningen eller ha en votering før, sier Rotevatn.

Et mindretall i Frps landsstyre vil tillate dobbelt statsborgerskap. Spørsmålet er ett av åtte dissenser som skal opp til behandling under helgens landsmøte på Gardermoen.

(©NTB)