Politiet skjøt mann i leggen i Stavanger

Politiet ble varslet rundt klokken 15.20 om en mann som gikk rundt i Stavanger sentrum med en våpenlignende gjenstand. Meldingen gikk ut på at mannen oppførte seg truende.

Det ble gitt bevæpningsordre, og mannen ble kort tid etterpå påtruffet av en politipatrulje i nærheten av Valbergtårnet i Stavanger, opplyser jourhavende jurist Sveinung Andreas Andersen i Sør-Vest politidistrikt.

– Det oppsto en konfrontasjon, og mannen ble skutt i leggen av politiet. Mannen er sendt til Stavanger universitetssjukehus, opplyser Andersen.

Sykehuset opplyste lørdag kveld at mannen er alvorlig skadd.

– Hadde øks

Hendelsen skjedde like ved en kafé. Vitner forteller til NRK at de kastet seg ned og gjemte seg under stoler og bord da de hørte politifolk rope og varsle mannen om at de ville skyte.

Etter hendelsen ble åstedet sperret av, og kriminalteknikere sendt til stedet for undersøkelser. Spesialenheten for politisaker er rutinemessig varslet om hendelsen.

Det var VG som først meldte om den dramatiske hendelsen midt i Stavanger sentrum. Ifølge Dagbladet skal mannen ha vært bevæpnet med en øks og skal ha forsøkt å angripe politiet. Det var da politiet løsnet ett skudd mot mannen.

Mannen er ikke livstruende skadd, opplyser operasjonsleder Charles Bøgild til VG.

– Politiet har foreløpig ingen ytterligere opplysninger. Det vil bli sendt ut en ny pressemelding så snart politiet har noe nytt å melde, opplyser Sveinung Andreas Andersen.

– Forsøkte å angripe politiet

Bøgild forteller at mannen la på sprang da politiet konfronterte ham. Det er foreløpig ikke klart om politiet vil sikte mannen.

Ifølge VG var flere personer vitne til hendelsen, og det skal ha vært en konfirmasjon på stedet, med flere gjester – også flere barn. Et vitne forteller til VG at mannen oppførte seg «ganske rabiat», og at det så ut som at han hadde noe i hånden.

En av de ansatte ved Café Sting ble vitne til hele hendelsen, forteller innehaver Terje Vallestad til Dagbladet.

– Min ansatte så en mann som kom springende forbi her med politi i hælene. Han skal ha hatt øks på seg og forsøkte å angripe politiet. Politiet skrek ut at han måtte hive fra seg våpenet, sier Vallestad.

Politiet skal deretter ha advart mannen om at hvis han ikke kastet fra seg øksa, kom politiet til å skyte ham.