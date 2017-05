Listhaug ber partifellene si nei til surrogati 

– Det ligger rotfestet i oss at vi ønsker å vite hvor vi kommer fra, sa Listhaug med henvisning til det populære NRK-programmet.

Tidligere i år gikk Venstre inn for å tillate surrogati og senere i dag kan Frp vedta det samme. FpU kjemper hardt for å få igjennom et slikt vedtak, men ungdomspartiet møter motstand.

Listhaug trakk fram Frps avdøde og svært avholdte helsepolitiker John I. Alvheim i sitt innlegg.

– Jeg vil at vi skal ta John Alvheims ånd videre og stå opp for barnas beste. Alle som har født et barn, vet hva det innebærer, sa Listhaug som for tiden er i foreldrepermisjon fra jobben som innvandrings- og integreringsminister.

Hun slo fast at Frp må si nei til at kvinner kan «leie ut livmoren sin», som hun uttrykte det.

