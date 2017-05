Frp-skattekutt for 50 milliarder kroner 

På spørsmål fra Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen har departementet regnet ut hvor store de tapte inntektene i statskassen vil bli som følge av FrPs foreslåtte skattekutt, ifølge Dagens Næringsliv. Dersom alle forslagene blir vedtatt på landsmøtet denne helgen vil det ifølge beregningen innebære at partiet går inn for å kutte over 50 milliarder kroner i årlige skatteinntekter.

Regjeringens perspektivmelding har slått fast at det er lite rom for både store skattekutt og nye velferdsreformer framover. På spørsmål om det da er realistisk å innføre skattekutt på 50 milliarder kroner, svarer finansminister Siv Jensen følgende:

– På den ene siden har vi alltid hatt store ambisjoner på skatte- og avgiftsområdet. Samtidig så har vi jo alltid, uansett hvor store ambisjoner våre har vært i programmene, tilpasset våre budsjetter, enten det har vært alternative budsjetter eller virkelige budsjetter. Det kommer vi til å fortsette med.

I landsmøtetalen fredag lovet Jensen å kjempe for «betydelige kutt i skatter og avgifter for vanlige folk» i tillegg til skattekuttene regjeringen allerede har gjort.

– Jeg hører våre motstandere gjøre det til et problem at vi har senket skatter og avgifter med 21 milliarder kroner. Det er altså ikke et problem. Vi har bare så vidt begynt, sa Jensen til partifellene på Gardermoen og fikk applaus.

