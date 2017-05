Tybring-Gjedde vil stanse migrantstrøm over Middelhavet

– Stadig flere innser at migrasjonsstrømmen over Middelhavet undergraver Europas asylpolitikk, og det er derfor viktig at vi endrer praksis før den kommer ut av kontroll, sier stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde.

Siem Pilot har sammen med skipet Henry von Koss hentet opp snaut 60.000 flyktninger og migranter fra falleferdige farkoster i Middelhavet siden sommeren 2015.

Frp-representanten fra Oslo mener færre vil drukne dersom skipet stanser sitt oppdrag,

– Vi ser at stadig flere migranter prøver å komme til Europa, og det er et prosjekt som har ingen ende. Operasjonen i Middelhavet er en oppfordring til migranter om å komme til Europa, derfor bør den avsluttes, sier Tybring-Gjedde til TV 2.

Redningsarbeidet skjer i samarbeid med EUs grensestyrke Frontex. Det norske mannskapet består av folk fra Forsvaret, politiet og sivile hjelpearbeidere.

– Menneskesmuglingen over Middelhavet har ingen ende og er ingen løsning for å redusere fattigdommen. Samtidig bidrar virksomheten til å berike kyniske bakmenn. At europeiske skip redder migranter fra å drukne er vel og bra, men det er ingen god løsning å frakte migrantene til Europa. Redningsaksjonen bør derfor avsluttes, noe som umiddelbart vil føre til at smuglingen opphører, og at ingen drukner, sier Frp-representanten.

Han tror ikke noen vil legge ut med falleferdige farkoster når de vet at ingen skip vil være der for å plukke dem opp.

