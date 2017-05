Påstand om 17 års fengsel for konedrap 

Statsadvokat Ellen Cathrine Greve sa i sin innledning i forrige uke at tiltalte, avdøde og deres yngste barn, en ett år gammel jente, var hjemme på drapsdagen, ifølge Bergens Tidende.

Den 43 år gamle mannen er tiltalt for forsettlig drap på sin 39 år gamle kone i familiens hjem på Askøy i februar 2015. I tillegg er han tiltalt for mishandling av fem av barna og vold mot kona mens de var til stede.

Det var satt av sju dager til saken som startet 24. april. Dom er ventet før 23. mai.

Erkjent drapet

Den 39 år gamle kvinnen ble stukket med kniv en rekke ganger og døde kort tid etter. Mannen vedgår at han drepte henne, men ikke at han mishandlet barna.

– Det er ikke veldig stor uenighet om de sentrale temaene. Drapet ble erkjent umiddelbart, og de fleste omstendighetene er kjent, sier mannens forsvarer, advokat Brynjulf Risnes, til NTB fredag.

Han poengterer at noe av det som gjør saken spesiell, er at familien har seks barn.

Betydelige erstatningskrav

Bistandsadvokat Ellen Eikeseth Mjøs representerer de seks barna og deres mormor som også krever erstatning. Barna var i alderen ett til 18 år da drapet skjedde.

– Barna ønsker ikke noe fokus på saken. Den er en voldsom belastning for dem. Derfor har jeg ikke uttalt meg i særlig grad om den. Jeg har fremmet krav om oppreisningserstatning, om forsørgertap og noen andre erstatningskrav. Det sier seg selv at når det er så mange etterlatte, blir det en samlet sum av en viss størrelse, sier hun til NTB fredag.

Mjøs sier at de oppfattet under hovedforhandlingen at tiltalte ikke bestred de ulike erstatningskravene.

Mannen er opprinnelig fra Somalia, men er norsk statsborger. Det samme var hans kone. Tiltalte har vært vurdert av rettspsykiatrisk sakkyndige, som kom til at han er strafferettslig tilregnelig.

(©NTB)