Organisasjoner med stille markering utenfor den russiske ambassaden

Den norske Helsingforskomité, Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) og Amnesty International Norge sto fredag utenfor den russiske ambassaden i Oslo.

Venstres Ola Elvestuen var blant dem som hadde møtt opp.

I over en måned har det vært meldt om arrestasjoner, tortur og drap på antatt homofile menn i Tsjetsjenia, skriver organisasjonene i en pressemelding.

De krever at overgrepene etterforskes ordentlig, og at gjerningspersonene straffeforfølges.

– Vi må fortsette å legge press på russiske myndigheter for å sørge for at slike overgrep ikke skjer. Derfor aksjoneres det på fredag over hele verden. Vi vil si fra om at vi er mange som følger med. Vi vil fortsette å følge med til vi vet at folk er trygge, sier Ingvild Endestad, leder i FRI, i en pressemelding.

