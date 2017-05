Oljeprisen faller kraftig

Hovedindeksen på Oslo Børs lå ved 10-tiden på 701,61 poeng, en økning på 0,23 prosent. Flere oljerelaterte aksjer noterte seg for kursfall da børsen åpnet. Statoil var mest omsatt, og aksjen falt fra start, men ved 10-tiden hadde den steget med 1 prosent.

Norwegian ble også omsatt heftig, samme dag som selskapet la fram gode passasjertall. Det sendte aksjen opp 7,89 prosent, en stigning som plasserte Norwegian suverent i tet på hovedindeksen.

Oljeprisen er nå på sitt laveste nivå på nesten et halvt år. Etter å ha falt hele uken, akselererte nedgangen under fredagens asiatiske handel, melder TT. Prisen på et fat nordsjøolje ligger godt under 50 dollar – et fat ble fredag morgen solgt for 47,9 dollar. På en uke har nedgangen vært på rundt 8 prosent. Dermed er prisen under det nivået som var før OPEC-landene ble enige om å kutte produksjonen for å få opp prisen på et verdensmarked preget av overkapasitet.

