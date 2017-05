Mener Norge kan tape milliarder på Lofoten-kompromiss

Ifølge beregninger fra Norsk olje og gass er brutto salgsverdi av de utvinnbare ressursene utenfor Nordland VII og Troms II på 225,4 milliarder kroner.

Utregningen er basert på ressursberegninger fra Oljedirektoratet og legger til grunn at Aps fredning av Nordland VII og Troms II utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja gjennomføres. Den baserer seg også på dagens oljepris og en vekslingskurs mot dollar på 8,5, ifølge Dagens Næringsliv.

Finansminister og Frp-leder Siv Jensen sier at de «tapte» oljemilliardene og Arbeiderpartiets Lofoten-kompromiss er noe av det hun skal gå løs på når hun åpner partiets landsmøte fredag.

– De sier jo ikke bare nei til olje. De sier nei til mer arbeid og arbeidsfolk, de sier nei til Nord-Norge, og de sier nei til velferd i hele landet. Jeg synes det er ganske oppsiktsvekkende fra et parti som nå hamrer løs om arbeid, sysselsetting og ledighet, at de med åpne øyne går inn i dette vel vitende om at det kan utgjøre et betydelig velferdstap for nasjonen, sier Jensen.

(©NTB)