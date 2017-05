Jensen vil kjempe med Brussel om trygdeeksport

– EU-regelverket åpner i dag ikke for å indeksregulere ytelser, slo europaminister Frank Bakke Jensen fast i et intervju med NTB så sent som i forrige uke.

Likevel er det ifølge Frp-leder Siv Jensen nettopp dette regjeringen vil foreslå i en egen stortingsmelding om velferdseksport som skal komme før sommeren.

– Regjeringen vil kutte i velferdsordninger som barnetrygd og kontantstøtte som går ut av Norge, slik at de tilpasses kostnadsnivået i landet barna lever i, sa Jensen i fredagens landsmøtetale.

«Europas sosialkontor»

Jensen slo fast at Norge ikke skal være «Europas sosialkontor». Hun forventer støtte fra de andre partiene når forslaget fra Arbeids- og sosialdepartementet kommer til Stortinget.

– En polsk arbeider i Norge som jobber og betaler sin skatt, skal ha rett på de samme ytelsene som en norsk arbeider. Men det er helt urimelig at personer skal motta det samme beløpet i barnetrygd og kontantstøtte hvis barna bor i et land med lavere utgifter enn i Norge, sa hun.

Ifølge Jensen forsvinner millioner av kroner ut av landet gjennom trygdeeksport hvert eneste år, men det meste av trygd som går ut av Norge, går til nordmenn som får pensjon eller uføretrygd i utlandet, fastslo europaministeren i intervjuet med NTB.

Han viste til at av en total trygdeeksport på 7,5 milliarder kroner, går 6,5 milliarder til pensjon og uføretrygd, mens 246 millioner går til barnetrygd og kontantstøtte.

I det blå

Frps ulike statsråder, ikke minst tidligere arbeidsminister Robert Eriksson, har i hele regjeringsperioden varslet grep mot trygdeeksport. Nå kommer det altså en stortingsmelding, men hvordan regjeringen skal få grønt lys i Brussel for disse endringene, er helt i det blå.

– Vi kommer til å utfordre Brussel på dette området. Det er helt nødvendig, sier Frp-leder Siv Jensen til NTB.

På spørsmål om hvordan dette skal gjøres helt konkret svarer Jensen at dette vil bli klart når stortingsmeldingen kommer. Hun er enig i at EU-regelverket i utgangspunktet ikke åpner for prisjustering.

– Hadde det gjort det, så hadde vi gjort noe med dette for lenge siden, sier hun.

Å stramme inn på pensjonene og uføretrygden til nordmenn i utlandet er imidlertid helt uaktuelt.

– Det er noe helt annet, sier hun.

– Håpløst prosjekt

Europaminister Frank Bakke-Jensen sier spørsmålet om trygdeeksport opptar flere EU-land.

– Tyskland er ikke særlig fornøyd med at det kommer folk fra lavkostland, jobber en periode og så reiser tilbake. Vi har jobbet med flere medlemsland for å finne en allianse for å få løftet dette, framholder han.

At Frp under helgens landsmøte for første gang vil si nei til EU, er Jensen tilfreds med. Men å si opp EØS-avtalen er noe hun advarer mot.

– Med EØS-avtalen er norske distriktsarbeidsplasser sikret adgang til markedet i Europa. 80 prosent av vår handel er med Europa, sa Jensen.

I Frps programforslag heter det blant annet at «deler av EØS-avtalen bør reforhandles». Også her kom det i forrige uke en advarsel fra regjeringshold.

– Å skulle reforhandle EØS-avtalen er et håpløst prosjekt, sa Bakke-Jensen til NTB.

