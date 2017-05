Jensen med knallharde angrep på Ap

At stortingsflertallet avviste regjeringens krav om å skjerpe reglene for familieinnvandring, kan få enorme konsekvenser, ifølge Jensen.

– Når året er omme, vil det siden 2011 ha kommet opp mot 100.000 familieinnvandrere til Norge. Vi må stramme inn. Dette kan ikke fortsette. Vi kan ikke stikke hodet i sanden, sa Frp-lederen i fredagens landsmøtetale.

– Hodeløse eksperimenter

Så gikk hun til frontalangrep på Arbeiderpartiet.

– Landet vårt har ikke råd til nye hodeløse innvandringseksperimenter, fastslo Frp-lederen med henvisning til vedtaket på Aps landsmøte for to år siden om å ta imot 10.000 kvoteflyktninger fra Syria.

– Vi så konsekvensene av det med egne øyne, sa Jensen og antydet at den store tilstrømmingen av flyktninger til Norge i 2015 hadde sammenheng med vedtakene som ble fattet av Ap og andre partier.

Stolt av Norge

Innvandringspolitikk var det første store enkelttema Jensen dvelte ved i en tale der hun høyt og tydelig postulerte at hun er stolt av Norge og den norske kulturarven.

– Vi skal ikke unnskylde oss selv for måten vi lever våre liv på. Vi skal møte nye kulturer med krav om å tilpasse seg slik vi lever her i Norge, sa Jensen.

Hun slo fast at høy innvandring har store konsekvenser og viste på nytt til Sverige, et land flere Frp-politikere stadig referer til i innvandringsdebatten.

– Det er en grunn til at de som har ansvaret for den mislykkede svenske innvandringspolitikken, er invitert til å gi råd på Arbeiderpartiets landsmøte, ikke på vårt, framholdt hun.

Retningsvalg

Der Ap-leder Jonas Gahr Støre i sin landsmøtetale kalte høstens valg et verdivalg, brukte Jensen ordet retningsvalg.

– En ny venstrevridd regjering som folket kastet ut av regjeringskontorene i 2013, vil sette Norge i revers. De vil slå retrett i innvandringspolitikken, bygge mindre vei, frata eldre valgfrihet og øke skatter og avgifter, sa Frp-lederen.

Kritikken fra Arbeiderpartiet om uansvarlige skattekutt på mer enn 20 milliarder kroner preller av.

– Vi har bare så vidt begynt. Med Fremskrittspartiet skal skatter og avgifter videre ned, sa Frp-lederen, som også slo fast at eiendomsskatten skal bort.

Ap-svik

Også i næringspolitikken knallet Jensen til mot Ap. Partiets Lofoten-kompromiss er til skade for velferdssamfunnet og et svik mot norske arbeidere, mener hun.

– Et parti som sier nei til arbeidsplasser i dette omfanget, kan ikke kalle seg et parti for arbeidere, sa Jensen og viste til at Norsk olje og gass har beregnet at et nei til Nordland VII og Troms II innebærer et velferdstap på 225 milliarder kroner.

– Det kan være fristende å tro at vi kan klare oss uten oljen, men konsekvensene vil bli enorme – både for miljøet og vår velferd, sa Jensen.

– Ap sier alle skal med, men de vil ikke ha med oljearbeidere, sjøfolk og riggarbeidere.

Hun avsluttet talen sin med to blanke nyheter: Regjeringen går inn for øke maksstraffen fra 21 til 26 års fengsel samt å kjøpekraftsjustere velferdsytelser som barnetrygd og kontantstøtte for å hindre trygdeeksport gjennom EØS-avtalen.

(©NTB)