Enebolig totalskadd i brann på Høybråten i Oslo

Brannvesenet meldte like etter klokken 15 fredag om en eksplosjonsartet brann i en enebolig helt øst i Groruddalen. Da nødetatene kom til eneboligen, var den allerede overtent og tre personer hadde kommet seg ut, skriver NRK.

Politiet har ikke oversikt over alle beboerne. Det er registrert at åtte personer bor i huset, og brannvesenet søkte gjennom boligen med røykdykkere uten å finne noen innendørs.

I 17-tiden er brannen i 1. og 2. etasje slukket og brannvesenet jobber med å slukke loft og tak.

NRK melder at politiet har evakuert naboene på grunn av varme og røyk, og at det var fare for at brannen skulle spre seg til en trafostasjon i nærheten.

